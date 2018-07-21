هجوم قياسي... سرقة بيانات أكثر من مليون مواطن ورئيس الوزراء

ووفقا لبيان وزارة الصحة في سنغافورة، استهدف المهاجمون بشكل متكرر البيانات الشخصية لرئيس الوزراء لي هسين، بغرض الحصول على معلومات عن الدواء الذي تناوله.
وشمل الهجوم بيانات رئيس الوزراء والأشخاص الذين زاروا العيادات الخارجية من مايو/أيار 2015 إلى 4 يوليو/تموز، حيث تم نسخ بياناتهم.
وأوضح المسؤولون أن الهجوم لم يتسبب في أي تغييرات على النظام أو البيانات أو سير العمل.
وخضع رئيس وزراء سنغافورة لعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستاتا، معلقا أنه إذا كان المتسللون يبحثون عن سر من أسرار الدولة أو شيء لإحراجه "سيصابون بالإحباط".
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