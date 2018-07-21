المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهدد "حماس": "الثمن سيكون غاليا"

#فيديو: رد قوي وسريع دفعت حماس بموجبه ثمنًا كبيرًا على نشاطاتها الإرهابية التي وصلت ذروتها بعملية إطلاق نار على قوة عسكرية في غطاء #مسيرة_الفوضى التخريبية. فإذا استمرت حماس بإرهابها فضرباتنا الأخيرة ما هي إلّا نقطة من بحر قدراتنا وقواتنا. #حماس_مسؤولة #متجربوناش pic.twitter.com/eheu24137Z