رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في السويد

واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة في السويد يومي الجمعة والسبت 20 و21 يوليو/ تموز.

يأتي ذلك بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في البلاد، بحسب رويترز.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإطفاء والانقاذ من القوات الجوية السويدية تحاول اخماد الحريق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.

Sweden Fights Major Wildfire Above Arctic Circle, https://t.co/N4TYO726uX pic.twitter.com/aiD6Y9eUUe — Firefighter Nation (@firenation) July 21, 2018

وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس 19 يوليو/ تموز على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضي الدولة الشمالية التي تغطيها غابات كثيفة.

EU Offers Further Support for Sweden in Fighting Wildfires https://t.co/2iu3RBHOOR pic.twitter.com/OizgIdCZHL — EL Etos (@antixronos) July 21, 2018

ويشارك في جهود احتواء الحرائق مجموعات من الجنود وخفر السواحل وفرق مدنية فضلا عن طائرتي إطفاء حرائق من إيطاليا وطائرات هليكوبتر من النرويج.