المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان يعرض على اللجنة الأمريكية إقامة اتصالات دائمة

موسكو — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم السبت أن "المجلس الرئاسي الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان خاطب اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية بمقترح لإقامة اتصالات دائمة فيما يخص قضايا حقوق الإنسان".

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وبحسب البيان، أرسل رئيس المجلس ميخائيل فيدوتوف أرسل خطابا خاصا إلى رئيسة اللجنة كاثرين لامون.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية كاثرين لامون ببذل الجهود من أجل حماية حقوق وحرية المواطنة الروسية ماريا بوتينا المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر خطاب أرسله رئيس المجلس الروسي لرئيسة اللجنة الأمريكية أن "المجلس يشعر ببالغ القلق إزاء موقف الشابة الروسية، وأطلب منك سيدة لامون أن تضعي في اعتبارك مخاوفنا، وتبذلي كل الجهود الضرورية لحماية حقوق وحرية المواطنة الروسية ماريا بوتينا"، بحسب الخطاب المنشور على موقع المجلس.

واعتقلت بوتينا في العاصمة واشنطن الأحد الماضي على خلفية اتهامها بالعمل كجاسوسة لحكومة أجنبية، وهي الاتهامات التي أنكرتها، وما زالت بوتينا في الحجز الاحتياطي.