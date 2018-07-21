رجل أعمال تركي يحاكم في بريطانيا للبت في مسألة تسليمه لبلاده

قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت 21 يوليو/تموز إن رجل الأعمال التركي أكين إبيك سيمثل أمام محكمة بريطانية في سبتمبر/أيلول وذلك بعد اعتقاله بناء على طلب تركي بتسليمه.

وبحسب "رويترز" فقد جمع رجل الأعمال التركي إبيك ثروة تقدر بمليارات الدولارات في تركيا بعد عمله في مجال تعدين الذهب لكنه غادر تركيا عام 2015 بعد تدهور العلاقات بين الحكومة وأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP بريطانيا تحذر رعايها من السفر إلى تركيا

وتتهم أنقرة غولن، الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب إردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 وهو ما ينفيه غولن.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت إن إبيك جرى اعتقاله بناء على طلب تركي بتسليمه وإنه سيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في شهر سبتمبر/أيلول.

ورفضت الوزارة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم مجموعة كوزا، التي يمتلكها إبيك وصادرتها تركيا عام 2015، لرويترز قبل أيام إن اتهامات الحكومة التركية لا أساس لها وإن إبيك يتوقع رفض طلب تسليمه.