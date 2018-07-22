مكتب التحقيقات يكشف وينشر وثائق لمستشار سابق عمل لدى ترامب

نشر مكتب التحقيقات الاتحادي، يوم أمس السبت، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترامب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية في 2016.

وبحسب وكالة "رويترز" تضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.

وقال مكتب التحقيق الذي قدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية".

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017 بعد تولي ترامب السلطة. ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية ولم توجه له اتهام بارتكاب أي جريمة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس السبت أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعت هي ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين" بحملة ترامب.

وأضافت أن بيدج "أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية".