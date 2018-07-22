استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون قانون "تأجير الأرحام"

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، أنه على وقع استثناء الكنيست الإسرائيلي للمثليين من قانون تأجير الأرحام، الذي أقره الأسبوع الماضي، كشف استطلاع إسرائيلي للرأي أن أكثر من 57 من الجمهور الإسرائيلي يؤيد القانون.

أغلبية مؤيدة

وأفاد الموقع الإخباري العبري بأن مركز الأبحاث " بانلس بوليتيك " الإسرائيلي أجرى استطلاعا للرأي، تبين من خلاله أن أكثر من 57% ممن شاركوا في الاستطلاع، يؤيدون قانون " تأجير الأرحام "، مقابل اعتراض 31 %.

وأكد الموقع أن المشاركين في الاستطلاع تخطوا الـ511 مشاركا، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من اليهود والعرب.

يشار إلى أن المئات من المحتجين شاركوا في إضراب ومسيرات، اليوم الأحد، ضد استثناء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للمثليين من قانون "تأجير الأرحام"، الذي أقره الأسبوع الماضي.

مظاهرات عارمة

وانطلقت التظاهرات في عدد من المواقع المختلفة في إسرائيل، أمام مبان حكومية في تل أبيب، وبئر السبع، وحيفا، والقدس الغربية. وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع في تل أبيب، ورددوا شعارات مطالبة بالاستجابة لحقوقهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن "مثليي الجنس وجهوا دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة في ميدان رابين بتل أبيب، مساء اليوم، الأحد".

© AP Photo / Balce Ceneta بالفيديو...مثليو الجنس ينظمون رقصة احتجاج حول بيت إيفانكا ترامب

وأضافت الهيئة أن "مثليي الجنس في إسرائيل شنوا هجوما شرسا، منذ الأسبوع الماضي، ضد سن الحكومة الإسرائيلية لقانون يحرمهم من الاستفادة من استئجار الأرحام، بغية أن يرزقوا بالأطفال".

مثليو الجنس

وقالت هيئة البث "في خطوة تعتبر جريئة، أعلنت النقابات المهنية وعدد من الشركات الإسرائيلية، تضامنها ووقوفها إلى جانب المثليين ضد الحكومة، كما أعلنت بعض الشركات من شتى المجالات ومختلف القطاعات، أنها ستمنح موظفيها إجازات على حسابها الخاص في حال رغبتهم التضامن مع المثليين، أو المشاركة في المظاهرات والاعتصامات، ولن تخصم ذلك من رصيدهم".

ولفتت الهيئة إلى أنه من بين هذه النقابات والشركات "الهستدروت، سوبر فارم، طيفاع، ميكروسوفت، إي بي إم، معهد فايتسمان، نجمة داوود الحمراء، نقابة الطلاب الإسرائيليّين، سلطة مطارات إسرائيل، بارتنر، بلديّة تل أبيب، وجامعتا تل أبيب والقدس".