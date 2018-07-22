رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الجنوبية مع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس هيئة الأركان تفقد، صباح اليوم الأحد، المنطقة التي شهدت حادث مقتل جندي جيش الدفاع، وأجرى جلسة لتقدير الموقف بمشاركة قيادات آخرين.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة "توتير"، أن الجنرال جادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان تفقد المنطقة الجنوبية التي شهدت مقتل الجندي الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، أثناء تبادل إطلاق النيران مع المقاومة الفلسطينية.

© AFP 2018 / Anas Baba رئيس الأركان الإسرائيلي يجري مشاروات مكثفة حول التصعيد في غزة

وأوضح أدرعي أن الجنرال آيزنكوت أجرى جلسة لتقدير الموقف بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة وقادة الألوية والكتائب العاملة في فرقة غزة.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية السبت الماضي غارات على قطاع غزة أدت لمقتل 3 فلسطينيين، جراء القصف فيما قتل رابع برصاص القوات الإسرائيلية شرق غزة، في وقت أصيب فيه 120 فلسطينيا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وأطلق الفلسطينيون بدورهم ثلاثة صواريخ على إسرائيل، تم اعتراض اثنين منها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية.

تفقد رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي #أيزنكوت صباح اليوم المنطقة التي شهدت حادث مقتل جندي #جيش_الدفاع أڤيڤ ليڤي رحمه الله وأجرى جلسة لتقدير الموقف بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة وقادة الالوية والكتائب العاملة في منطقة فرقة #غزة pic.twitter.com/kpremVy2ao — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 22, 2018

واعترف الجيش الإسرائيلي، لاحقا بمقتل أحد جنوده في الاشتباكات، ذاكرا على لسان أدرعي: "قتل اليوم مقاتل جيش الدفاع بعد أن اطلق مخربون النار على قوات جيش الدفاع جنوب قطاع غزة".