دعوة "غير مسبوقة" من روحاني للسعودية والإمارات والبحرين

وأضاف في كلمته أمام سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية في الدول الخارجية اليوم الأحد، 22 يوليو/تموز، "فی الظروف الجدیدة نرید إصلاح مسار العلاقات السعودیة والإماراتیة والبحرینیة مع إیران"، بحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وأشار إلى أن "السياسة الخارجية أهم قضايا ومواضيع أية دولة بعد الأمن القومي"، مضيفا "الديمقراطية والأصوات الشعبية عند صناديق الاقتراع تجسيد وطني للسيادة الوطنية والسياسة الخارجية تجسيد للسيادة الوطنية لأية أنظمة سياسية علي المستوي الدولي".
وأوضح أن "الحكومة الأمريكية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد، قائلا: "لم نشهد من البيت الأبيض حتي الآن ممارسات بلغت هذه الدرجة من انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني".
وبالنسبة لتصدر النفط الإيراني، قال روحاني إن "من يفهم القليل من السياسية لا يوافق على وقف تصدير النفط الإيراني"، مؤكدا أن "طهران لديها الكثير من المضائق واحد منه هو مضيق هرمز".
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