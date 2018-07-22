دعوة "غير مسبوقة" من روحاني للسعودية والإمارات والبحرين

قال الرئيس الإيراني، حسب روحاني، إن قوة إيران هي قوة الردع، "ولا نريد الحرب والصراع مع الآخرين وعلى الأميركيين أن يفهموا جيدا أن السلام مع إيران هو الأم والأساس وأن الحرب مع إيران هي أم الحروب".

وأضاف في كلمته أمام سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية في الدول الخارجية اليوم الأحد، 22 يوليو/تموز، "فی الظروف الجدیدة نرید إصلاح مسار العلاقات السعودیة والإماراتیة والبحرینیة مع إیران"، بحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

© Sputnik . Sergey Guneyev مكتب روحاني يكشف لأول مرة "طلب ترامب" المرفوض 8 مرات

وتابع روحاني: "اليوم إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة لا معني له غير الاستسلام وإنهاء مكاسب الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية أهم قضايا ومواضيع أية دولة بعد الأمن القومي"، مضيفا "الديمقراطية والأصوات الشعبية عند صناديق الاقتراع تجسيد وطني للسيادة الوطنية والسياسة الخارجية تجسيد للسيادة الوطنية لأية أنظمة سياسية علي المستوي الدولي".