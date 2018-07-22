وكالة: "داعش" يعلن تبنيه استهداف نائب الرئيس الأفغاني في مطار كابول

أعلن تنظيم "داعش" تبنيه لعملية استهداف نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دستم بالقرب من مطار كابول اليوم الأحد 22 يوليو/تموز.

ووقع اليوم الأحد 22 يوليو/تموز انفجارا قرب مطار كابول، بعد مغادرة نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دستم للمنطقة، حسب رويترز.

وكان نائب الرئيس عائدا لتوه من منفاه في تركيا.

وصول الجنرال دوستم إلي #كابول.



انفجار قوي في البوابة الرئيسية لمطار حامد كرزاي في العاصمة، مقتل ٣٠ شخصاً علي الأقل و أصابة ٦٠ آخرين، أكد الخبر مسؤلي الصحة و الأمن بعد الإنفجار. #أفغانستان pic.twitter.com/RJzNTPEn1Z — زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) July 22, 2018

وقال المتحدث باسم الشرطة في كابول، إن الانفجار وقع في وقت كان فيه أنصار دستم ينتظرونه لتحيته عند مرور موكبه.