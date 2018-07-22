ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال غربي إيران إلى 156 شخصا ودمار 54 وحدة سكنية

ارتفع عدد المصابين جراء الهزة الأرضية التي ضربت منطقة كرمانشاه غربي إيران، ظهر اليوم الأحد، إلى 156 شخصا.

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سبوتنيك . ونقلت وكالة "تسنيم" عن محافظ كرمانشاه هوشنغ بازوند قوله إن "156 شخصا أصيبوا بجروح إثر الزلزال ، فيما دمر نحو 54 وحدة سكنية بالكامل في المدينة، حتى الآن"، متابعا "على الرغم من عدم ورود أنباء عن قتلى، إلا أن حجم الدمار في المناطق الريفية مرتفع للغاية".

وأضاف المحافظ "جرى إعادة الكهرباء إلى 8 قرى من أصل 15 قرية متضررة، من بعد انقطاع الكهرباء فيها"، موضحا "وصلت نسبة الدمار إلى ما يتراوح بين 40 إلى 100 في المئة في بعض القرى".

وقال مسؤول محلي، سابقا، في هرمزجان للتلفزيون الرسمي "وقع الزلزالان على حدود إقليمي فارس وهرمزجان ولم نتلق أي تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو إصابات".

جدير بالذكر أن مناطق عدة من غربي إيران تعرضت، أوائل العام الجاري، لأكثر من 300 هزة أرضية كتوابع لزلزال وقع قبلها بنحو شهرين أوقع 600 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب.