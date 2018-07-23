الرابع خلال يومين... إصابة 25 في آخر زلزال يضرب إيران

وقال مجيد سعيدي رئيس هيئة إدارة الأزمات في إقليم كرمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "حتى الآن وردت أنباء عن إصابة 25 شخصا أثناء هروبهم بعد الزلزال ونقلوا إلى مستشفيات في مدينة كرمان".
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كرمان، وأضافت أنه ضحل جدا إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من تأثيره.
ويعد هذا رابع زلزال يضرب إيران خلال يومين.
وأوضحت وكالة أنباء "إيرنا"، إن زلزالا قوته 5.9 درجة هز غرب إيران يوم الأحد وأصاب ما لا يقل عن 287 شخصا بعد ساعات من زلزالين ضربا إقليم هرمزجان في جنوب إيران.
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