إعلام كندي: إطلاق الرصاص على عشرة بينهم طفل في تورونتو

أفادت وكالات أنباء كندية أن عشرة أشخاص على الأقل بينهم طفل أصيبوا بالرصاص أمس الأحد وإن المسلح الذي أطلق عليهم النار قتل.

وذكر موقع ماي سيتي الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة وردت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين).

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ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عيارا ناريا.

وقال موقع تلفزيون (سي.تي.في.إن) إن المسلح قتل. ولم ترد تقرير بعد عن مدى خطورة الإصابات التي يعاني منها من أطلق عليهم المسلح الرصاص.

وقالت الشرطة في مدينة تورونتو بشرق كندا يوم الأحد إن تسعة أشخاص بينهم فتاة أصيبوا بالرصاص في وسط المدينة وإن المسلح قتل.

وقالت الشرطة في حسابها على تويتر إن حالة الضحايا غير معروفة بعد.