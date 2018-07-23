نتنياهو يؤكد لقاءه لافروف وغيراسيموف اليوم بتكليف من بوتين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، اليوم الاثنين 23 تموز/يوليو، أنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، اللذين يتجهان إلى إسرائيل بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تل أبيب — سبوتنيك. وقال نتنياهو: "سألتقي اليوم بالوفد الروسي، الذي يترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة غيراسيموف".



© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو: لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية في سوريا

وأضاف: "يصل الوفد بتكليف من الرئيس بوتين، تطويرا للمحادثات التي جرت بيننا قبل بضعة أيام".وأفاد نتنياهو أنه يعتزم خلال المحادثات التأكيد على ضرورة الالتزام بمعاهدة العام 1974 للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان.وقال في هذا الصدد: "سأبحث معهما المسألة الإقليمية، وأولا الأوضاع في سوريا. سأطرح على الوفد الروسي الموقف، الذي قدمته للرئيس بوتين خلال زيارتي مؤخرا لموسكو".وأضاف: "إسرائيل تصر على الالتزام باتفاقية الفصل في سوريا… وستستمر إسرائيل بالعمل ضد أي محاولة لإيران وأتباعها للثبات عسكريا في سوريا".