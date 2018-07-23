نتنياهو يؤكد لقاءه لافروف وغيراسيموف اليوم بتكليف من بوتين

تل أبيب — سبوتنيك. وقال نتنياهو: "سألتقي اليوم بالوفد الروسي، الذي يترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة غيراسيموف".
وأفاد نتنياهو أنه يعتزم خلال المحادثات التأكيد على ضرورة الالتزام بمعاهدة العام 1974 للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان.
وقال في هذا الصدد: "سأبحث معهما المسألة الإقليمية، وأولا الأوضاع في سوريا. سأطرح على الوفد الروسي الموقف، الذي قدمته للرئيس بوتين خلال زيارتي مؤخرا لموسكو".
وأضاف: "إسرائيل تصر على الالتزام باتفاقية الفصل في سوريا… وستستمر إسرائيل بالعمل ضد أي محاولة لإيران وأتباعها للثبات عسكريا في سوريا".
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