مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بولتون يخطط للقاء نظيره الروسي الشهر المقبل

واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساندرز خلال مؤتمر صحفي دوري للصحفيين: "أستطيع أن أقول لكم أن المستشار بولتون سيلتقي مع نظيره من روسيا الشهر المقبل بالإضافة إلى الاجتماع مع الزملاء الأوروبيين الآخرين".
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن فى وقت سابق، أن الجانب الروسي يخطط لبحث الوضع المحزن، الذي تعيشه العلاقات الروسية الأمريكية مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون خلال زيارته إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أننا لا نستطيع التباهي بكثافة اتصالاتنا الثنائية، خصوصا على المستوى الرفيع. لذا نستخدم مثل هذه الاتصالات بالطبع لتبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، وهي مجموعة مواضيع مفهومة وواضحة، إضاف إلى بحث ذلك الوضع المحزن الذي تمر به العلاقات الثنائية"
وأشار بيسكوف إلى أن اللقاءات الرئيسية لبولتون خلال زيارته إلى روسيا ستكون في مجلس الأمن القومي الروسي.
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