مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بولتون يخطط للقاء نظيره الروسي الشهر المقبل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي في آب/ أغسطس المقبل.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساندرز خلال مؤتمر صحفي دوري للصحفيين: "أستطيع أن أقول لكم أن المستشار بولتون سيلتقي مع نظيره من روسيا الشهر المقبل بالإضافة إلى الاجتماع مع الزملاء الأوروبيين الآخرين".

© AFP 2018 / SAUL LOEB / AFP روسيا تبحث وضع العلاقات الروسية الأمريكية المحزن مع بولتون

وأفادت ساندرز بذلك، دون أن تحدد مع من بالذات وأين سيجري هذا الاجتماع.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن فى وقت سابق، أن الجانب الروسي يخطط لبحث الوضع المحزن، الذي تعيشه العلاقات الروسية الأمريكية مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون خلال زيارته إلى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أننا لا نستطيع التباهي بكثافة اتصالاتنا الثنائية، خصوصا على المستوى الرفيع. لذا نستخدم مثل هذه الاتصالات بالطبع لتبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، وهي مجموعة مواضيع مفهومة وواضحة، إضاف إلى بحث ذلك الوضع المحزن الذي تمر به العلاقات الثنائية"

وأشار بيسكوف إلى أن اللقاءات الرئيسية لبولتون خلال زيارته إلى روسيا ستكون في مجلس الأمن القومي الروسي.