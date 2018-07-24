نقل أكثر من 22 ألف مواطن ياباني إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أدى ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مساحات شاسعة من الأراضي اليابانية إلى مقتل 65 شخصا خلال أسبوع واحد فقط.

طوكيو — سبوتنيك. وأشارت بيانات إدارة الحرائق اليابانية إلى نقل أكثر من 22.5 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بالضربات الحرارية [ ضربة الشمس].

© Fotolia / Faula ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي في اليابان

وتجتاح اليابان منذ حوالي أسبوعين موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى الفيضانات. ووصلت مؤشرات درجة الحرارة في جزء كبير من البلاد إلى 35 درجة مئوية. فيما شهدت بعض المناطق اليابانية ارتفاعا حادا في درجة الحرارة التي سجلت يوم الاثنين رقما قياسيا 41.1 درجة مئوية.

ووفقا للأرصاد الجوية، فإن الطقس الحار سيظل مسيطرا في اليابان خلال الأيام القريبة المقبلة وستزيد درجة الحرارة عن 35 درجة مئوية في مناطق جنوب غرب ووسط البلاد وشرقها، كذلك وستشهد بعض المناطق وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر.