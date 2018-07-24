وزير روسي: قادة بريكس في القمة العاشرة يناقشون الحرب الأمريكية الصينية التجارية

ذكر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أورشكين، يوم أمس الاثنين، أن قادة مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) سوف ينـــاقشون، خـلال القمــة العــاشرة، التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

موسكو — "سبوتنيك". ستعقد القمة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال أوريشكين خلال منتدى "فالداي":

"إننا في وقت تعلن فيه الولايات المتحدة والصين، كل أسبوع تقريبا، إجراءات جديدة (مقيدة) من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد من الحرب التجارية. في هذه اللحظة، فإن مناقشة القادة حول قضايا التجارة أمر حاسم لتنسيق المواقف".

وفقا للوزير، سيتم طرح القضية أيضا خلال الاجتماعات الثنائية بين قادة "بريكس".

"بريكس" هي رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تضم أكثر من ثلث سكان العالم.

ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.