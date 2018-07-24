هايلي: الفلسطينيون يرفضون اقتراحات السلام

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن الفلسطينيين يرفضون اقتراحات السلام، الذي لن يرونه.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، على شريط أخبارها القصير، أن نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، أطلقت تصريحا مفاده أن الفلسطينيين يرفضون اقتراحات السلام، وهو السلام الذي لن يرونه.

ونشرت القناة، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هايلي رأت أن الطرف الفلسطيني، دائما، ما يرفض اقتراحات السلام، وبأن إدانة إسرائيل أمر سهل.

وذكرت هايلي في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي يدين إسرائيل، دائما، ولكنه لا ينظر إلى "الإرهاب" الصادر من قطاع غزة.