زعيم كوريا الشمالية يطالب بتحسين التغذية للجنود

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده يجب أن تعمل على تغذية جنودها على نحو أفضل وذلك بعد أن سلطت الحالة الصحية لجندي كوري شمالي منشق العام الماضي الضوء على مشكلات التغذية في الدولة التي تعاني العزلة.

وقالت الوكالة إنه خلال زيارة لمصنع مؤن عسكرية قال كيم إنه يتعين على المصنع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطعم ومغذية "وهو ما يساهم بشكل جوهري في تحسين النظام الغذائي للجنود"، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP "يونهاب": كيم جونغ أون يعقد اجتماعا سريا مع سفراء كوريا الشمالية في العالم

وقال كيم:

يجب على المسؤولين والعاملين في المصنع تجاوز خطة الانتاج على نحو دائم على جميع المؤشرات واضعين في اعتبارهم الأهداف النبيلة للزعيم كيم جونغ إيل (والده الراحل) الذي لم يدخر شيئا من أجل جنود الجيش الشعبي.

يذكر أنه في العام الماضي عثر على حبات ذرة في معدة جندي كوري شمالي كان قد تحدى وابلا من الأعيرة النارية للفرار إلى كوريا الجنوبية وقد سلط ذلك الضوء على مشكلات التغذية التي يقول خبراء إن الدولة تعاني منها منذ عشرات السنين.