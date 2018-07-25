أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم نتيجة لانهيار سد في لاوس

قتل أكثر من 40 شخصا و 200 آخرون في عداد المفقودين، نتيجة لانهيار مفاجئ لسد إضافي لمحطة طاقة كهرومائية قيد الإنشاء، في مقاطعة أتابو في جنوب لاوس، وذلك بحسب ما نشرته مجموعة من المتطوعين في لاوس، في صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

© REUTERS / انهيار سد يغرق ست قرى في لاوس ويودي بحياة الكثيرين

بانكوك- سبوتنيك . وقعت الكارثة يوم الاثنين، في منطقة سانامساي بمقاطعة أتابو، الواقعة جنوب لاوس وعلى الحدود مع فيتنام وكمبوديا. بعد حدوث الانهيار في السد الإضافي لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية في سيبان — سي نام نوي، التي هي قيد الإنشاء ، حيث أدى الفيضان إلى غمر 6 قرى من أصل 42 قرية في مقاطعة سانامساي ("القرية" في لاوس — أصغر وحدة إقليمية إدارية).

ولم ترد حتى الآن بيانات رسمية عن عدد الوفيات، لكن وكالة أنباء لاوس الرسمية، ذكرت يوم الثلاثاء، أن هناك ضحايا ومئات الأشخاص المفقودين. وذكرت الوكالة أيضا أن أكثر من 6.6 ألف شخص نتيجة للفيضان اصبحوا بلا مأوى. كما وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، مساء الثلاثاء وخلال يوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ عثروا في منطقة الكارثة على 28 جثة للضحايا.

يذكر انه وقبل إنشاء محطات توليد الطاقة، لم تشهد مقاطعات لاوس الجبلية فيضانات كارثية حتى خلال موسم الأمطار. وفي السنوات الأخيرة، تسببت الحوادث في مواقع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية بشكل متكرر بحدوث فيضانات شديدة في المناطق الجبلية من البلاد.