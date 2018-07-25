معدل المواليد انخفض أكثر... كوريا الجنوبية تواجه أزمة

أظهرت بيانات الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن معدل المواليد تراجع مجددا في شهر مايو/أيار الماضي.

وبلغ عدد المواليد في مايو 27.900 مولود، بانخفاض قدره 7.9 %، عن النسبة التى سجلت في العام الماضي، ووصل الرقم 30.400، وفقا لمكتب الإحصاءات الكوري، حسب وكالة أنباء يونهاب.

ورغم الجهود المتضافرة لحل مشكلة انخفاض عدد الأطفال حديثي الولادة إلى أن عدد المواليد ينخفض شهريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وانخفض معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية إلى 1.05 طفل لكل سيدة.

وتعمل الحكومة الكورية الجنوبية على إجراءات تشجع المواطنين على إنجاب مزيد من الأطفال.

ووصل عدد الوفيات إلى 23.900 في مايو، بزيادة 0.4 % عن العام الماضي.