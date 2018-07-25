قاسمي: إيران لا تقبل لغة التهديد وعلى الولايات المتحدة معرفة حجمها

دعت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى التخلي عن لغة التهديد وأن تعرف حجمها على الساحة الدولية إذا رغبت في التفاوض الجدي، مشددة على أن طهران لن تقبل بلغة التهديد.

طهران — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء 25 تموز/يوليو، عن الناطق الرسمي باسمها بهرام قاسمي، قوله ردا على أحدث خطابات المسؤولين الأمريكيين في تهديد الجمهورية الإيرانية ومن بعدها طلب التفاوض الجدي مع إيران: "لقد اعتمدت الأمة الإيرانية طوال تاريخها المجيد من ثقافة غنية وشجاعة وحكمة بأن التهديد نقابله بتهديد والشكر نقابله بشكر".



© AFP 2018 / Atta Kenare مسؤول إيراني: كلمات ترامب التافهة لا تستحق الرد