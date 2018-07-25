قاسمي: إيران لا تقبل لغة التهديد وعلى الولايات المتحدة معرفة حجمها

طهران — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء 25 تموز/يوليو، عن الناطق الرسمي باسمها بهرام قاسمي، قوله ردا على أحدث خطابات المسؤولين الأمريكيين في تهديد الجمهورية الإيرانية ومن بعدها طلب التفاوض الجدي مع إيران: "لقد اعتمدت الأمة الإيرانية طوال تاريخها المجيد من ثقافة غنية وشجاعة وحكمة بأن التهديد نقابله بتهديد والشكر نقابله بشكر".
وتابع الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، قائلا: "على الولايات المتحدة أن تعلم أن العصر الحالي ليس عصر الهيمنة، ونحن نرى الآن أن الرأي العالمي يملك صورة سلبية عن الولايات المتحدة وهذا يدل على تحول عميق في الساحة الدولية"، داعيا الولايات المتحدة إلى "إدراك حجمها ومكانتها في الوقت الحالي وأن تسعى لأن تدرك أكثر ما هي مكانة وقدرة إيران".
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