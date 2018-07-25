أوسيتيا الجنوبية تقترح على سوريا توقيع اتفاق بين الغرفتين التجاريتين للبلدين

أفاد مكتب رئيس أوسيتيا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن رئيس البلاد أناتولي بيبيلوف، اقترح على رئيس الوزراء السوري عماد خميس، توقيع اتفاق بين الغرفتين التجاريتين للبلدين لتطوير العلاقات التجارية وتحفيز الاستثمار.