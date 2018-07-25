أوسيتيا الجنوبية تقترح على سوريا توقيع اتفاق بين الغرفتين التجاريتين للبلدين

وقال خميس وفقا للبيان: "نرغب أيضا بأن تتمكن الشركات السورية والأوسيتية الجنوبية من العمل في سوريا وأوسيتيا الجنوبية".
وتستمر الزيارة الرسمية لرئيس أوسيتيا الجنوبية إلى الجمهورية العربية السورية التي يقوم بها منذ عدة أيام. والتقى بيبيلوف مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووقع معه معاهدة صداقة وتعاون، كما التقى مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس. ومن المقرر عقد اجتماعات مع رئيس البرلمان ومجتمع الأعمال في سوريا.
ومن الجدير بالذكر أن سوريا اعترفت في 29 أيار/ مايو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. في حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 آب/ أغسطس 2008، وتبعها في ذلك كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.
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