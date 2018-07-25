أفغانستان... غارة أمريكية تقتل قياديين بارزين في "طالبان"

قتل اثنان من قادة حركة "طالبان" إثر غارة أمريكية على محافظة كابيسا، شمال شرقي أفغانستان.

© AP Photo / قائد عسكري: أمريكا مستعدة لمحادثات مباشرة مع حركة طالبان

واشنطن — سبوتنيك . قالت بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء: "قتل قائدان من طالبان في مقاطعة كابيسا في غارة أمريكية لدعم قوات الأمن الخاصة الأفغانية في مقاطعة تاجاب يوم 22 يوليو/ تموز".

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 15 آخرين من أعضاء طالبان واعتقال 2 آخرين من الحركة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية في أغسطس/ آب الماضي تقضى بإرسال مستشارين عسكريين ومدربين وقوات خاصة أمريكية وزيادة الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية بشكل مفتوح، لحمل مقاتلي "طالبان" على بدء محادثات سلام مع حكومة كابول.

وكان ترامب معترضا على البقاء في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة لكن مستشاريه أقنعوه بالاستمرار.

وأجاز ترامب العام الماضي إرسال 3000 جندي أمريكي إضافيين ليصل إجمالي عدد القوات الأمريكية هناك إلى نحو 15 ألف جندي.