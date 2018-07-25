الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن تمديد معاهدة "ستارت 3"

"أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تقرر بعد تمديد المعاهدة الروسية- الأمريكية، المتعلقة بتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3.

واشنطن، 25 يوليو — سبوتنيك. وقال بومبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، ردا على سؤال عما إذا كان صحيحا أن الولايات المتحدة ليس لديها، لحين الآن، موقف، إزاء تمديد المعاهدة[ ستارت 3] بعد عام 2021، عندما تنتهي مدتها:"نعم، إنه كذلك".