تشغيل القبة الحديدية في "غلاف غزة" وسط سماع دوي صافرات الإنذار

قالت قناة إسرائيلية، اليوم، الخميس، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي لمستوطنة "شعار هنيغيف" في قطاع غزة.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على شريط أخبارها القصير، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، 25 يوليو/تموز، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي لإحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وهي مستوطنة "شعار هنيغيف"، وسط أنباء عن تشغيل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".

אזעקת צבע אדום במועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב. הפרטים בבדיקה @Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2018

وأوضحت قناة "i24 news" العبرية، أنه جرت اتصالات مصرية مكثفة وجهود دولية لمنع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

#عاجل

سماع دوي صافرات الانذار في المجلس الاقليمي "شاعر هنيغف" في غلاف قطاع غزة وأنباء عن تشغيل منظومة "القبة الحديدية"#غزة — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) July 25, 2018

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس، الأربعاء، على العديد من أهداف حركة حماس بقطاع غزة، بالتوازي مع انتشار الأنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة في مستوطنة أشكلون.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل، بالرد القوي على الغارات الجوية على القطاع، التي أسقطت ثلاثة قتلى من الفلسطينيين.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON رسالة إسرائيلية جديدة إلى "حماس"

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن ضابطا إسرائيليا أصيب بإصابات متوسطة، نتيجة لاستهدافه ببنقدقية قناص، بالقرب من المكان الذي سبق وسقط فيه جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الوضع الأمني في جنوب قطاع غزة يزداد تدهورا، خاصة مع استهداف الضابط الإسرائيلي، ونقله لمستشفى سوروكا، وبأن مكان استهداف هذا الضابط يقع على بعد 400 مترا فقط من استهداف قناص لجندي إسرائيلي سقط قتيلا، الجمعة الماضية.