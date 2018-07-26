تشغيل القبة الحديدية في "غلاف غزة" وسط سماع دوي صافرات الإنذار

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على شريط أخبارها القصير، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، 25 يوليو/تموز، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي لإحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وهي مستوطنة "شعار هنيغيف"، وسط أنباء عن تشغيل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".
אזעקת צבע אדום במועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב. הפרטים בבדיקה @Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2018
وأوضحت قناة "i24 news" العبرية، أنه جرت اتصالات مصرية مكثفة وجهود دولية لمنع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.
#عاجل— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) July 25, 2018
سماع دوي صافرات الانذار في المجلس الاقليمي "شاعر هنيغف" في غلاف قطاع غزة وأنباء عن تشغيل منظومة "القبة الحديدية"#غزة
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أغار، مساء أمس، الأربعاء، على العديد من أهداف حركة حماس بقطاع غزة، بالتوازي مع انتشار الأنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة في مستوطنة أشكلون.
وتوعدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل، بالرد القوي على الغارات الجوية على القطاع، التي أسقطت ثلاثة قتلى من الفلسطينيين.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الوضع الأمني في جنوب قطاع غزة يزداد تدهورا، خاصة مع استهداف الضابط الإسرائيلي، ونقله لمستشفى سوروكا، وبأن مكان استهداف هذا الضابط يقع على بعد 400 مترا فقط من استهداف قناص لجندي إسرائيلي سقط قتيلا، الجمعة الماضية.
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