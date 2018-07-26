ترامب: أمريكا وأوروبا تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أطلقا مرحلة جديدة من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب: "التقينا في البيت الأبيض لإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات، علاقات قوية سيستفيد منها الطرفان".

© Sputnik . الواقع الاقتصادي يتنافى مع وعد ترامب إبان حملته الانتخابية

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من استيراده للغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي بهذا الصدد عقب محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية: أن "الاتحاد الأوروبي يريد استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وسيكون مشتر كبير للغاية".

ووفقا له، سيبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور تقريبا زيادة كبيرة في مشترياته من الصويا الأمريكية، كما أعلن ترامب إنه ويونكر قررا بإنشاء مجموعة عمل لتنفيذ جدول أعمال مشترك للتجارة.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية آذار/مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من 1حزيران /يونيو.

ردا على هذا، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير جوابية على ثلاثة اتجاهات: أولا رفعت المفوضية الأوروبية في 1 حزيران/ يونيو الماضي دعوى في منظمة التجارة العالمية، بعد ذلك اعتبارا من 22 حزيران/يونيو الماضي، تم فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على استيراد عدد من السلع من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لإعادة توازن الوضع في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن إمكانية إدخال تدابير وقائية في سوق الصلب الأوروبي إذا تم اكتشاف تدفق إضافي للواردات إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب "إغلاق" السوق الأمريكية.