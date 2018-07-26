روسيا والصين تعملان وفق الخطة لتنفيذ برنامج توريد "إس – 400"

وكانت قد ظهرت، في وسائل إعلام، قبل ذلك، معلومات مفادها بأن الصين قد أكملت استلام نظام الصواريخ المضادة للطائرات " إس — 400 تريومف".
ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أو [نشوة انتصار] هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.
ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.
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