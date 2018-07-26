روسيا والصين تعملان وفق الخطة لتنفيذ برنامج توريد "إس – 400"

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، جين قوه تسيانغ، اليوم الخميس، أن برنامج تسليم أنظمه الصواريخ المضادة للطائرات من طراز " إس – 400 تريومف" من روسيا إلى الصين سيتم تنفيذه وفقا للخطة المفررة.

بكين — سبوتنيك . وقال المتحدث للصحفيين: "روسيا والصين تدعمان شراكة استراتيجية شاملة منذ فترة طويلة، وقد حافظت دولتانا منذ فترة طويلة على تعاون قوي وعميق في المجال العسكري التقني". مضيفاً بأنه "إذا تحدثنا عن البرنامج الذي حددته [توريد إس — 400]، فقد أحرز الجانبان تقدمًا… وسيتم تنفيذ البرنامج وفقًا للخطة".

وكانت قد ظهرت، في وسائل إعلام، قبل ذلك، معلومات مفادها بأن الصين قد أكملت استلام نظام الصواريخ المضادة للطائرات " إس — 400 تريومف".

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أو [نشوة انتصار] هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.