ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة على جبهات مختلفة، يحتاج معها إلى قيادات قوية.

كتب أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، في تغريدة جديدة على "تويتر"، أنه سيختار قادة جديدة لهيئة الأركان الإسرائيلية، على أن يكون شخصية قوية تقود بلاده للنجاح المستمر.

وذكر ليبرمان أن عليه مسؤولية كبيرة في اختيار قيادات جديدة لجيش بلاده، على رأسها هيئة الأركان، وبأن الجيش سيتعامل مع تهديدات مستمرة على جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة.

בימים הקרובים אתחיל בהליך לבחירת הרמטכל הבא. ההליך יהיה סדור שקול ואחראי. צה"ל ימשיך להתמודד בשנים הקרובות עם איומים הולכים ומתגברים בכמה חזיתות, קרובות ורחוקות. אבחר את הרמטכ"ל הטוב ביותר, שיידע להוביל את צה"ל לניצחון בשדה הקרב. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 26, 2018

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرح خلال لقائه مع المجندين في لواء المظليين وحرس الحدود في الجيش الإسرائيلي، "نعمل على جبهات معقدة في الجنوب وفي الشمال. مهمة الدفاع عن حدود الدولة أوكلت لكم. نعتمد عليكم ونثق بقدراتكم".