الخطوط الجوية التركية تتحدى أردوغان بشأن إسرائيل

ذكرت صحيفة "ذا ماركز" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية التركية "توركيش إيرلينز" تقترح على السياح الإسرائيليين إضافة طائرة جديدة إلى إسطنبول من مطار تل أبيب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الرحلة ستصبح العاشرة يوميا التي تقلع بين البلدين، ليصبح عدد الرحلات الجوية 70 رحلة أسبوعيا بدلا من 63 رحلة فقط، أي عشر رحلات يومية، وذلك خلال افتتاح المطار الجديد لإسطنبول، المقرر افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية تعارض تأزيم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للعلاقات مع إسرائيل.
وكان آخر توتير في هذه العلاقات هو وصف أردوغان لقانون "القومية اليهودية" بأنه يحمل روح الكراهية والعداء، ويضم روح هتلر.
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