مئات يحتجون في إثيوبيا على مقتل مدير مشروع "سد النهضة"

تجمع مئات الأشخاص في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل مدير مشروع "سد النهضة".

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع "سد النهضة" مات بالرصاص

وبحسب وكالة "روتيرز". قالت الشرطة الإثيوبية إن سيمجنيو بيكيلي، مدير مشروع "سد النهضة"، الذي يُشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار، عُثر عليه مقتولا بالرصاص، في سيارته، اليوم.

وكانت الشرطة الإثيوبية قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أن مدير مشروع "سد النهضة"، الذي عثر على جثته في سيارته، قد مات مقتولا بالرصاص.

وكانت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية قد أفادت، اليوم، بأنه تم العثور على مدير مشروع "سد النهضة" ميتا في سيارته.

وذكرت الصحيفة أنه وجد ميتا، بينما محرك سيارته، لا يزال يعمل، في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى الموقع.