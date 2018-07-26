ترامب: هناك ممارسات "غير شرعية" وعمليات "حجب سري" ضد جمهوريين بارزين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات واسعة، اليوم الخميس، بوجود ممارسات "غير شرعية"، وعمليات "حجب سرية" ضد جمهوريين بارزين.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يوجه رسالة لأردوغان على "تويتر"

وقال ترامب إن إدارة موقع "تويتر"، تمارس عمليات "حجب سرية" ضد حسابات عدد من السياسيين التابعين للحزب الجمهوري.

وتابع في تغريدة جديدة: "تويتر يحجب من الظل (حسابات) جمهوريين بارزين، وهذا الأمر ليس جيدا".

وتابع ترامب: "سننظر إلى هذه الممارسات التمييزية وغير الشرعية بشكل فوري! هناك شكاوى كثيرة للغاية".

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

ورغم أن الرئيس الأمريكي، لم يوضح هوية الجمهوريين، الذي تم حجب حساباتهم، لكن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، سبق وتحدثت في تقارير سابقة عن أن نائب الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ماثيو غايتس، اتهم "تويتر" بحجب حسابه على الموقع.