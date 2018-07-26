جنرال إسرائيلي يدعو لاحتلال غزة واغتيال قيادات... وإقامة دولة فلسطينية في مكان آخر

دعا جنرال إسرائيلي إلى إقامة دولة فلسطينية تتجاوز قطاع غزة، ومن قبلها، احتلال القطاع واغتيال قيادات "إرهابية".

قال العقيد احتياط، رونين إيتسيك، إنه في حال رفضت "حماس" إخلاء قطاع غزة من السلاح، علينا التخطيط لاحتلال القطاع واغتيال القيادات الإرهابية، والبدء من نقطة الصفر.

© AP Photo / Adel Hana وزير إسرائيلي يهدد بعملية موسعة في غزة

وكتب العقيد الإسرائيلي الاحتياط، رونين إيتسيك، في صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن على بلاده العودة إلى نقطة الصفر واحتلال قطاع غزة، والقيام بعمليات اغتيالات انتقائية للقيادات الفلسطينية في القطاع، ومن ثم إقامة دولة فلسطينية في المنطقة بين غزة و مدينة العريش المصرية

وذكر الجنرال الإسرائيلي أن المرحلة التالية لاحتلال قطاع غزة تطرح سؤالا مهما، ويتعلق بماذا بعد؟! مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العودة إلى نقطة الصفر، من بينها أن اغتيال قيادات فلسطينية يعني استهداف ضباط وجنود إسرائيليين في المقابل.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي أنه مؤخرا يلوح في الأفق "حل سياسي جديد"، ويقضي بإقامة أساس لدولة فلسطينية بين غزة والعريش المصرية، أو فتح نافذة جديدة للدولة الفلسطينية، محددة بحدود حقيقية ومعترف بها، بين إسرائيل ومصر وفتح احتمالات في البحر المتوسط، كشراكة استراتيجية بينهما ــ على حد زعم الجنرال الإسرائيلي.

وشدد الكاتب الإسرائيلي على ضرورة إخلاء غزة من السلاح، وفي حال رفضت "حماس" على الجيش الإسرائيلي اقتحام القطاع.