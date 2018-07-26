تسجيل
23:01 26 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    صيادون غزاويون في ميناء بحر غزة، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 أبريل/ نيسان 2017

    جنرال إسرائيلي يدعو لاحتلال غزة واغتيال قيادات... وإقامة دولة فلسطينية في مكان آخر

    © AFP 2018 / MAHMUD HAMS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 00

    دعا جنرال إسرائيلي إلى إقامة دولة فلسطينية تتجاوز قطاع غزة، ومن قبلها، احتلال القطاع واغتيال قيادات "إرهابية".

    قال العقيد احتياط، رونين إيتسيك، إنه في حال رفضت "حماس" إخلاء قطاع غزة من السلاح، علينا التخطيط لاحتلال القطاع واغتيال القيادات الإرهابية، والبدء من نقطة الصفر.

    متظاهرون فلسطينيون يهربون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع إسرائيل ، شرق خان يونس ، قطاع غزة ، الجمعة 6 أبريل 2018
    © AP Photo / Adel Hana
    وزير إسرائيلي يهدد بعملية موسعة في غزة
    وكتب العقيد الإسرائيلي الاحتياط، رونين إيتسيك، في صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن على بلاده العودة إلى نقطة الصفر واحتلال قطاع غزة، والقيام بعمليات اغتيالات انتقائية للقيادات الفلسطينية في القطاع، ومن ثم إقامة دولة فلسطينية في المنطقة بين غزة ومدينة العريش المصرية.

    وذكر الجنرال الإسرائيلي أن المرحلة التالية لاحتلال قطاع غزة تطرح سؤالا مهما، ويتعلق بماذا بعد؟! مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العودة إلى نقطة الصفر، من بينها أن اغتيال قيادات فلسطينية يعني استهداف ضباط وجنود إسرائيليين في المقابل.

    وأضاف الكاتب الإسرائيلي أنه مؤخرا يلوح في الأفق "حل سياسي جديد"، ويقضي بإقامة أساس لدولة فلسطينية بين غزة والعريش المصرية، أو فتح نافذة جديدة للدولة الفلسطينية، محددة بحدود حقيقية ومعترف بها، بين إسرائيل ومصر وفتح احتمالات في البحر المتوسط، كشراكة استراتيجية بينهما ــ على حد زعم الجنرال الإسرائيلي.

    وشدد الكاتب الإسرائيلي على ضرورة إخلاء غزة من السلاح، وفي حال رفضت "حماس" على الجيش الإسرائيلي اقتحام القطاع.

    انظر أيضا:

    وزير إسرائيلي يهدد بعملية موسعة في غزة
    غزة في استنفار واتفاق التهدئة ينهار
    وصول ملادينوف إلى غزة لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحماس
    تشغيل القبة الحديدية في "غلاف غزة" وسط سماع دوي صافرات الإنذار
    ليبرمان يعقد جلسة أمنية عاجلة حول الوضع في غزة
    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة
    الأمم المتحدة تختار أمريكيا لقيادة تحقيق في قتلى احتجاجات غزة
    مندوب مصر في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في أزمة غزة
    مسؤول إسرائيلي: "حماس" تقيم مصانع صواريخ في لبنان وتأخذ سكان غزة "رهائن"
    ليبرمان يبعث رسالة عاجلة إلى غزة
    الكلمات الدلالية:
    مصر, فلسطين, قطاع غزة, فلسطينيون, حماس, غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
    "بياتلون الدبابات" في روسيا... وسوريا تشارك
    الحب هو...ترامب والاتحاد الأوروبي
    الحب هو... ترامب ويونكر
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك