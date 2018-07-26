عبر "تويتر" ...حماس تبارك عملية الطعن برام الله

نشرت حركة حماس تغريدة جديدة عبر "تويتر"، باركت فيها عملية الطعن الأخيرة لمواطن فلسطيني من الضفة الغربية، وهو محمد طارق دار يوسف، وهي العملية التي اعتبرتها الحركة "شجاعة"، نتيجة لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية بشعة بحق الأهالي الفلسطينيين.

كل التحية إلى روح الشهيد البطل ابن قرية كوبر في الضفة الغربية "محمد طارق دار يوسف" منفذ عملية مستوطنة آدم البطولية، كما تبارك حركة حماس هذه العملية الشجاعة التي جاءت نتيجة لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية بشعة بحق أهلنا وأبناء شعبنا.#عملية_آدم — حركة حماس (@hamasinfo) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان مقتضب: "تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن البطولية، التي نفذت في مستوطنة آدم، جنوب رام الله، وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وامتدادا لانتفاضة شعبنا المتواصلة".

وتؤكد "حماس" أن خيارات شعبنا ومقاومته المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال ووقف جرائمه.

يذكر أن المواطن الفلسطيني، محمد طارق يوسف، قد نفذ عملية طعن، مساء اليوم، الخميس، 26 يوليو/تموز، قتل خلالها مواطنا إسرائيليا وأصاب أثنين آخرين، في مستوطنة آدم بالضفة الغربية.