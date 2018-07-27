"كاريكاتير الخنازير" يثير أزمة داخل إسرائيل

ردا على إقالة رسام كاريكاتير بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بعد نشره لكاريكاتير يظهر الحكومة الإسرائيلية في شكل "خنازير"، أعادت صحيفة عبرية نشر كاريكاتيرا سابق، في العام 1980، يشبه الأخير.

أعادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، 26 يوليو/تموز، نشر كاريكاتيرا سبق نشره، في 15 مايو/أيار 1980، للحكومة الإسرائيلية داخل حديقة حيوان، من بينها الخنازير.

Israeli mag sacks cartoonist for Netanyahu-as-pig drawing https://t.co/1GBk8c211J pic.twitter.com/zyhaPsJe0C — Natalie Albano (@shalbano) July 26, 2018

كان عنوان الكاريكاتير السابق ل"هاآرتس" هو "حديقة حيوان إريك"، والمقصود بها آريئيل شارون، وزير الدفاع، آنذاك، ورئيس الوزراء السابق، ومعه سلفه، مناحم بيجين، ومعهما أعضاء المعارضة، آنذاك، من بينهم شيمون بيريز وإسحاق رابين في أشكال أحصنة وحمير.

​نوهت صحيفة "هاآرتس" العبرية إلى أن رسام الكاريكاتير، آنذاك، زئيف، لم يُجبر على تقديم استقالته على غرار، آفي كاتس، الذي أُجبر على تقديم استقالته من "جيروزاليم بوست"، وبأن الكاريكاتير السابق للصحيفة، المنشور في العام 1980، مر بهدوء وسلام، دون أي إثارة تذكر.

לפני 38 שנה התפרסמה ב"הארץ" קריקטורה של הממשלה כחזירים. אף אחד לא פוטר https://t.co/NUV74wXBQ5 — ravithecht (@ravithecht) July 26, 2018

كانت صحيفة "جيروزاليم ريبورت" الأسبوعية، التابعة لـ"جيروزاليم بوست" قد نشرت، أول أمس، كاريكاتيرا رسمه الرسام، آفي كاتس، يظهر فيه أعضاء الائتلاف الحكومي، وهم يتصّرون السيلفي المشهور، الذي قاموا بالتقاطه في أروقة الكنيست، في ساعات الفجر، بعد تمرير قانون "القومية اليهودية"، والمصادقة عليه.

نشر الكاريكاتير للائتلاف الحكومي الإسرائيلي بهيئة "خنازير" من كتاب حديقة الحيوان، وأبطاله عبارة عن خنازير يشتهون القوة وحب القوة يفسدهم. وأدى هذا الكاريكايتر إلى إقالة كاتس حيث أعلنت الصحيفة انّها ستتوقّف عن العمل معه.