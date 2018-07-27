غوتيريش للموظفين والدول الأعضاء: أموال الأمم المتحدة آخذة في النفاد

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الموظفين في المنظمة الدولية من أن الأموال آخذة في التناقص وحث الدول الأعضاء على دفع ما يدينون به لها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في خطابات أرسلها الأمين العام واطلعت عليها رويترز اليوم الخميس.



© AFP 2018 / Abdullah Doma الأمم المتحدة تمول مشروع بناء مدرسة ومؤسسات في بنغازي الليبية

وقال جوتيريش في خطاب أرسله للدول الأعضاء أمس الأربعاء إن العجز في الميزانية الأساسية للأمم المتحدة وصل إلى 139 مليون دولار اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران وإن الأمم المتحدة "لم تواجه من قبل هذا الموقف المالي الصعب في وقت مبكر كهذا من العام".وأضاف:

منظمة مثل منظمتنا يجب ألا تعاني من احتمالات الإفلاس. لكن الألم الأكبر هو ما يشعر به من نخدمهم عندما لا نستطيع… أن نستجيب لاستغاثاتهم.

ووافقت لجنة الميزانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول على ميزانية أساسية بلغت 5.4 مليار دولار للعام 2018-2019.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي إن ذلك يشكل انخفاضا مقداره 285 مليون دولار عن العام 2016-2017. ويتم تمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشكل مستقل.

وقال جوتيريش للموظفين "الأموال آخذة في النفاد منا في وقت مبكر عما سبق وسنظل في تلك الحال لمدة أطول".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتخذ إجراءات لتقليل النفقات بالتركيز على الإنفاق غير المرتبط بالموظفين.