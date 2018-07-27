البيت الأبيض: كوريا الشمالية سلمت رفات جنود أمريكيين

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن كوريا الشمالية، سلمت اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، والتي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1950 إلى 1953.

وجاء في البيان "طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز سي-17 أقلعت من من وونسان بكوريا الشمالية، وعلى متنها رفات الجنود الذين الذين سقطوا في الحرب الكورية".

© REUTERS / OMAR SOBHANI يونهاب: مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون يلتقون لبحث إعادة رفات جنود أمريكيين

وأضاف البيان "سيتم نقل بقايا الرفات إلى قاعدة أوسان الجوية، حيث سيقام في الأول من أغسطس/ آب، حفلا رسميا بمناسبة إعادتهم إلى الوطن".

وأكدت العديد من المصادر في وقت سابق، أن كوريا الشمالية ستعيد رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، في يوم 27 من الشهر الجاري، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية عمليات تحقق من رفات 200 جندي أمريكي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وكالة محاسبة أسرى الحرب والمفقودين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتعد مسألة إعادة رفات الجنود، من أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.