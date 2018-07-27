قائد البحرية الإيراني: انتقال النفط من مضيق هرمز يعتمد على تأمين الأمن من طرف إيران فقط

صرح قائد القوت البحرية الإيرانية، حبيب الله سياري، اليوم الجمعة، أن استمرار انتقال السفن التجارية العابرة من منطقة الخليج إلى خارجها، يرتبط بإيجاد الأمن في المنطقة من طرف إيران فقط.

موسكو — سبوتنيك. وقال سياري، مخاطباً الدول الموجودة في الخليج: "إن وجودكم لن يؤدي فقط إلى إخلال الآمان في المنطقة، بل سيعرض أمن المنطقة للخطر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة نادي الصحفيين الشباب.

وأضاف سياري: "سيتحقق الأمن بمغادرة الأجانب للخليج، ولقد أعلمنا أكثر من مرة أنه لا يوجد حاجة لتواجد الآخرين هناك لتحقيق الأمن، نحن من سيؤمن أمن مناطقنا".

© REUTERS / Yuri Gripas أمريكا تعد بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

وقال قائد القوات البحرية إن قواته "تحقق الأمن ليس فقط للسفن الإيرانية، بل لجميع سفن التجارة النفطية لجميع البلاد ولا يوجد أي حاجة لتواجد الآخرين هناك".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي نقل عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، يوم أمس الخميس، قوله إن "البحر الأحمر الذي كان آمنا، لم يعد اليوم آمنا في ظل الوجود الأمريكي".

وتخيم حالة من التوتر بين إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدد بإيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، فيما رد عدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى، بأن الرد على هذا الإجراء سيكون في إغلاق المضائق البحرية، وتعطيل حركة سفن الشحن من بينها ناقلات النفط.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن برنامج إيران النووي، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران عام 2015. كما أعلن الرئيس الأميركي استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.