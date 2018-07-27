السكان يفرون من حرائق غابات كاليفورنيا ومصرع شخص

قال مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن شخصا لقي حتفه في حريق غابات مستعر دفع السكان للفرار من مدينة في شمال الولاية، اليوم الجمعة، في حين التهمت النيران منازل ومؤسسات تجارية وتسببت في انقطاع الكهرباء.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن سائق جرافة لقي حتفه في حريق (كار فاير) الذي يستعر في مقاطعة شاستا والذي تضاعف حجمه خلال اليومين الماضيين لثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل، ليلتهم 28 ألف فدان.

© AP Photo / Josh Edelson حريق غابات في كاليفورنيا يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

وذكرت صحيفة "سكرامنتو بي" أن النيران تجاوزت نهر سكرامنتو وتهدد الآن مئات المنازل على المشارف الغربية لمدينة ردينج.

وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية‭‭ ‬‬من الحرائق في كاليفورنيا للصحيفة: "الحريق يتحرك بسرعة كبيرة وتجري جهات إنفاذ القانون عمليات الإجلاء بأسرع ما يمكن، لحقت بعض الإصابات بالمدنيين وبرجال الإطفاء"، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.

وقالت مدينة ردينج على موقعها إنه تم الإبلاغ عن انقطاعات متكررة للكهرباء، وأضافت أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن المناطق الشمالية من المدينة.