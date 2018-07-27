السكان يفرون من حرائق غابات كاليفورنيا ومصرع شخص

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن سائق جرافة لقي حتفه في حريق (كار فاير) الذي يستعر في مقاطعة شاستا والذي تضاعف حجمه خلال اليومين الماضيين لثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل، ليلتهم 28 ألف فدان.
وذكرت صحيفة "سكرامنتو بي" أن النيران تجاوزت نهر سكرامنتو وتهدد الآن مئات المنازل على المشارف الغربية لمدينة ردينج.
وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا للصحيفة: "الحريق يتحرك بسرعة كبيرة وتجري جهات إنفاذ القانون عمليات الإجلاء بأسرع ما يمكن، لحقت بعض الإصابات بالمدنيين وبرجال الإطفاء"، وفقا لـ"رويترز".
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.
وقالت مدينة ردينج على موقعها إنه تم الإبلاغ عن انقطاعات متكررة للكهرباء، وأضافت أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن المناطق الشمالية من المدينة.
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