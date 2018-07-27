نتنياهو يعتزم إجراء تغييرات على "قانون القومية"

ذكر شمعون آران، المذيع والمحلل السياسي لإذاعة "كول يسرائيل" أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي لا ينوي تغيير نص قانون "القومية اليهودية"، إنما يعتزم إيجاد حلول لخطوات تشريعية لأبناء الطائفة الدرزية.
وأكد آران أن نتنياهو التقى بممثلين عن الطائفة الدرزية الذين طلبوا تغيير قانون "القومية اليهودية"، حيث التقى رئيس الوزراء مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة، للبحث في حقوق الدروز في إسرائيل، والذي أوضح لهم نتنياهو محاولة إيجاد خطوات تشريعية جديدة لهم.
רה"מ נתניהו נפגש היום עם השר @ayoobkara והשייח' מוואפק טריף. בפגישה השתתפו גם תא"ל במיל' אמל אסעד וח"כ לשעבר שכיב שנאן.— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 27, 2018
נציגי העדה העלו בפני רה״מ את בקשתם לשינוי חוק הלאום.
רה"מ לא התחייב לכך ואמר שימשיך בהתייעצויות.
נתניהו ייפגש בתחילת השבוע עם ראשי הרשויות כדי להשלים אותן. pic.twitter.com/TJvzlMEYk3
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