نتنياهو يعتزم إجراء تغييرات على "قانون القومية"

قال محلل سياسي إسرائيلي إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعتزم إيجاد حلول في خطوات تشريعية لأبناء الطائفة الدرزية.

ذكر شمعون آران، المذيع والمحلل السياسي لإذاعة "كول يسرائيل" أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي لا ينوي تغيير نص قانون "القومية اليهودية"، إنما يعتزم إيجاد حلول لخطوات تشريعية لأبناء الطائفة الدرزية.

وأكد آران أن نتنياهو التقى بممثلين عن الطائفة الدرزية الذين طلبوا تغيير قانون "القومية اليهودية"، حيث التقى رئيس الوزراء مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة، للبحث في حقوق الدروز في إسرائيل، والذي أوضح لهم نتنياهو محاولة إيجاد خطوات تشريعية جديدة لهم.