وزير إسرائيلي: ليس لبلادنا سياسة واضحة تجاه غزة

قال وزير إسرائيلي إنه ليس لإسرائيل سياسة محددة تجاه غزة، و"حماس" حركة إرهابية ويؤيدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، على لسان وزير المواصلات والمخابرات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، ضرورة طرد عائلة الشاب الفلسطيني، محمد طارق، الذي قام بعملية الطعن أمس، في رام الله.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن يسرائيل كاتس، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، أوضح أنه ليس لإسرائيل سياسة محددة تجاه غزة أو سياسة صحيحة تجاه القطاع.

واقترح الوزير الإسرائيلي الانفصال عن قطاع غزة، وترسيم حدود نهائية مع القطاع، على غرار لبنان وسوريا، ولا أرغب في إمداد غزة بالوقود والكهرباء والمياه.

يذكر أن كاتس وصف، قبل يومين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ"الوغد". حيث أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن كاتس، نعت أردوغان، بـ"الوغد والإرهابي"، وذلك على خلفية مهاجمة الأخير لقانون "القومية" اليهودي، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي.