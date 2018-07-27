ميلادينوف: عملية "طعن" الضفة الغربية تعرقل مساعي السلام

قال نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، إني قلق من أن تسبب عملية الطعن في الضفة الغربية، أمس، عرقلة مساعي السلام في المنطقة.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تعليقا على عملية طعن شاب فلسطيني، محمد طارق، أمس الخميس، لإسرائيلي، في مستوطنة آدام بالضفة الغربية، وإصابة اثنين آخرين، بأن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، قد أوضح أن تلك العملية من الممكن أن تعوق مسار السلام في المنطقة.

הפיגוע באדם | שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלדנוב: "אני מזועזע מרצח הישראלי בגדה המערבית. מעשים איומים כאלו מעכבים את תהליך השלום" @yosefyisrael25 — חדשות עשר (@news10) July 27, 2018

كان شاب فلسطيني، يدعى محمد طارق، قد دخل مستوطنة آدام في الضفة الغربية، مساء أمس الخميس، وطعن شخصا حتى الموت، وأصاب اثنين آخرين، قبل أن يلقى حتفه رميا بالرصاص.