الجيش الأحمر يغزو أوكرانيا

اتهم سفير أمريكي سابق في أوكرانيا جيشاً لا وجود له بمهاجمة أوكرانيا.

وزعم جون هيربست، سفير أمريكي سابق لدى أوكرانيا، على شبكة تلفزيون RTVI أن الجيش الأحمر غزا أوكرانيا في عام 2014.

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ودخل "الجيش الأحمر" إلى أراضي أوكرانيا في أغسطس/آب 2014، بحسب السفير الأمريكي السابق، ليدعم انتفاضة "افتعلتها" موسكو في منطقة دونباس الأوكرانية.

ولو لم يتدخل الجيش الأحمر لاستعادت كييف (العاصمة الأوكرانية) السيطرة على الشرق الأوكراني وفقا لما قاله هيربست.

والمقصود بالانتفاضة التي تحدث عنها السفير الأمريكي السابق تمرد أهالي دونباس على نظام الحكم الجديد الذي وصل إلى السلطة في مدينة كييف بطريق الانقلاب الذي حظي بتأييد الغرب عامة وأمريكا خاصة.

ودخل الجيش الأحمر إلى حيز الوجود في يناير/كانون الثاني 1918 وخرج منه في فبراير/شباط 1946 عندما تغيَّر اسمه إلى الجيش السوفيتي. وخرج الأخير من حيز الوجود في عام 1993 بعد عامين من إعلان حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.