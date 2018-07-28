ميلادينوف: قتل الأطفال الفلسطينيين "خطير ومأساوي"

قال نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، إن مقتل الطفل الفلسطيني بنيران إسرائيلية، أمس، هو عمل خطير ودراماتيكي.

نقلت القناة العاشرة العبرية على لسان ميلادينوف، مبعوث السلام الأممي للشرق الأوسط، أن مقتل الطفل الفلسطيني، ابن 12 عاما، أمس، الجمعة، في قطاع غزة، هو عمل خطير ومأساوي، فالأطفال ليسوا هدفا، وحان الوقت لوضع حدا لها.

كتبت القناة الإسرائيلية، ظهر اليوم، السبت، أن ميلادينوف علق على مقتل الطفل الفلسطيني، أمجد السطري، ابن 12 عاما، ضمن ثلاثة قتلوا أمس، الجمعة، بأن الأطفال ليسوا هدفا.

שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, כתב בטוויטר: "ההרג של ילד פלסטיני בן 12 מאש ישראלית אתמול ברצועת עזה הוא מחריד וטראגי. ילדים אינם מטרה. יותר מדי חיים נגדעו, הגיע הזמן לשים לזה סוף" @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) July 28, 2018

وأضافت صحة غزة أنه بذلك يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة الى 155 شهيدا، وأكثر من 17100 مصابا، منذ 30 مارس/آذار الماضي.