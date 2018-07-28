زعيم كتالونيا السابق يعود إلى بلجيكا

عاد زعيم إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجمون اليوم السبت (28 يوليو تموز) إلى بلجيكا قادما من ألمانيا بعد فشل محاولة إسبانيا ترحيله من ألمانيا إليها ليواجه تهمة التمرد بسبب إعلانه استقلال الإقليم عن مدريد.

وتوجه زعيم كتالونيا الحالي كيم تورا إلى بلجيكا لتحية بودغمون، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Manu Fernandez إسبانيا ترفض تسلم زعيم إقليم كتالونيا السابق من ألمانيا

وفر بودغمون إلى بلجيكا في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن فرضت مدريد حكمها مباشرة على الإقليم عقب إعلان الاستقلال.

وألقت السلطات الألمانية القبض على بودغمون يوم 25 مارس/آذار في محطة وقود في منطقة شلسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا أثناء عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.

وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبيا لبودغمون الأسبوع الماضي بعدما رفضت ألمانيا تسليمه. وكانت محكمة في ألمانيا قضت مطلع الشهر الجاري بأنه من الممكن ترحيل بودغمون إلى إسبانيا لمواجهة اتهام منفصل بإساءة استخدام أموال عامة وليس الاتهام الأهم بالتمرد.