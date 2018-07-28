صحيفة عبرية: ميناء حيفا قائم على الفوضى والإهمال

كتبت صحيفة "كالكاليست" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن مجلس إدارة ميناء حيفا الإسرائيلي توجهوا برسالة قوية إلى المدير التنفيذي للميناء، يتسحاق بلومنتال، يتهمونه بسريان الإهمال والفوضى، نتيجة للوضع المتردي لمعدات الشحن والتفريغ.

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جاءت الرسالة تحت عنوان "إن الميناء في حالة فوضى عارمة". وهي الرسالة التي توجهوا فيها بطلب تشكيل لجنة طوارئ عاجل لبحث تردي الوضع في الميناء، خاصة في معدات الشحن والتفريغ، وتقديم تقرير عاجل لمجلس الإدارة.

وأفادت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، وثيقة الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، بأن أعضاء مجلس الإدارة سبق وتقدموا بطلب تجديد الرصيف الرئيس للميناء، ولكن آلية التنفيذ يسودها حالة من التأخير، فيما يشبه الروتين الحكومي، وهو ما يعود سلبا على مستقبل الميناء.