موقع يكشف عن لقاء سري بين السفير القطري ومسؤول إسرائيلي كبير

وزعم الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، السبت، أن نافيه بوكير، نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي التقت قبل عدة أشهر بالسفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، دون علم القيادات السياسية والأمنية الإسرائيليتين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov صحيفة تتحدث عن لقاء "سري" برعاية قطر

وأكد الموقع الإخباري الإسرائيلي أن تشابك المصالح بين الطرفين، القطري والإسرائيلي، يجعل من اللقاء أمرا عاديا، رغم عدم إقامة علاقات دبلوماسية بن البلدين من الأساس.

وأشار الموقع العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى أن قطر تلعب دورا مهما في إعادة إعمار قطاع غزة، وتتوسط بين حماس وإسرائيل، حول ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة الذين بحوزة الحركة في القطاع.

ويدير العمادي علاقات مع مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية والتجارية الإسرائيليين.

وتساءل الموقع الإسرائيلي عن مدى العلاقة بين العمادي ونائب رئيس الكنيست، نافية بوكير، مشيرا إلى أن نافيه صغيرة السن، وليست لها أي علاقة بملف الأسرى أو ملف غزة، من الأساس، لكنه أكد أن نافيه تقدم لرئيس الفيفا بطلب طرد قطر من استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وألمح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن اللقاء تم في فندق بالقدس المحتلة، في شهر مارس/آذار الماضي، وإنه ركز على محاولة تحسين الوضع الإنساني للسكان في قطاع غزة.