أردوغان: تركيا لن تتراجع أمام العقوبات ولم تبرم صفقة بشأن القس الأمريكي برانسون

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة ديلي صباح، عن الزعيم التركي قوله: "في رأيي هذه حرب نفسية ولن نتراجع مع العقوبات، ونحن لم نساوم في قضية برانسون"، وأضاف أردوغان، أنه ينبغي على الولايات المتحدة، ألا تنسى، أنها قد تفقد حليفا وثيقا.
يشار إلى أن هناك خلاف بين البلدين بشأن عدد من القضايا من بينها سياسة واشنطن في سوريا ومطالبة أنقرة بترحيل رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب عام 2016 ومخاوف واشنطن بشأن احتجاز أمريكيين وموظفين بالسفارة الأمريكية في تركيا.
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