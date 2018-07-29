نتنياهو عن استقالة عضو كنيست: ليس هناك ما يقلق الطائفة الدرزية من "قانون القومية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ليس هناك ما يثير قلق الطائفة الدرزية من قانون "القومية".

وكتب المحلل السياسي، شمعون آران، على لسان نتنياهو أنه التقى بالطائفة الدرزية قبل أيام قليلة، ومستمر في الحديث مع أعضائها للخروج بحلول تشريعية جديدة.

وعلق نتنياهو على تقديم زهير بهلول، عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، بأنه ليس هناك ما يثير قلق الطائفة الدرزية من قانون "القومية اليهودية"، وبأنه يعيش في مجتمع تتساوى فيه الحقوق.

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد من كل أسبوع.

רה"מ נתניהו בישיבת הממשלה:



"אני רוצה לומר לאחינו, בני העדה הדרוזית:

"אין בחוק הלאום דבר שפוגע בזכויותכם כאזרחים שווים של מד' ישראל ואין בו דבר הפוגע במעמד המיוחד של העדה.

עם ישראל ואני בתוכו אוהב ומוקיר אתכם. אנו מעריכים את השותפות והברית ביננו.

אני ער לרחשי הלב המגיעים מהעדה". pic.twitter.com/p9E9Vf82VT — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 29, 2018

وكان زهير بهلول، عضو الكنيست، قد تقدم باستقالته من عضوية البرلمان الإسرائيلي، أمس السبت، على خلفية قانون "القومية اليهودية".