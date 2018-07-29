نتنياهو: الهجوم على "قانون القومية" عبثي ويفضح اليسار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الهجوم على "قانون القومية اليهودية" عبثي ويفضح المد اليساري.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على لسان نتنياهو أن معارضة قانون "القومية اليهودية" عبثية، وتفضح المد اليساري في إسرائيل، ويشير إلى تراجعه المستمر.

وأضاف نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، بأنه "على اليسار الإسرائيلي طرح سؤالا مهما يتعلق بمدى تحول الصهيونية إلى كلمة قذرة".

חוק הלאום | רה"מ נתניהו בישיבת הממשלה: "ההתקפות על החוק מחוגי השמאל, שמגדיר עצמו כציוני, הן אבסורדיות וחושפות את השפל אליו הידרדר. השמאל צריך לשאול את עצמו מדוע מושג יסוד בציונות הפך אצלו למלה גסה?" • @sefiova ו-@BarakRavid עם הפרטים >> https://t.co/9skqPDSZ4U pic.twitter.com/vVJAk9MQzW — חדשות עשר (@news10) July 29, 2018

​وكان نتنياهو قد علق على استقالة عضو الكنيست، زهير بهلول، أمس السبت، من البرلمان الإسرائيلي، على خلفية رفضه لقانون "القومية اليهودية"، قائلا "إنه ليس هناك ما يثير القلق من القانون".